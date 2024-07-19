شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة والنصف مساء غد السبت، على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه أحمد متعب فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف، بعدما حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة.

كما يفتقد فريق جهود لاعبه التنزانى حميد ماو فى مباراة فاركو المقبلة بسبب مواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بشد فى العضلة الضامة.

ويعكف بسيونى على دراسة مباريات فاركو بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البرتقالى بحثاً عن استعادة الانتصارات الغائبة عن الطلائع.

تأهل طلائع الجيش إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر ليضرب موعداً مع الزمالك بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا.

ويقام نهائي بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

نجح سيراميكا في الفوز على نادي الاتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتمكن من التأهل عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الجونة سلبياً ثم فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل مع سموحة 2-2 ثم خسر من زد اف سى برباعية مقابل هدف ثم خسر من الاهلى برباعية دون رد ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري ثم خسر من الاهلى بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف.