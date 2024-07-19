شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مباراة جمعت الأهلى مع الألومنيوم قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره الألومنيوم على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ولعب الأهلي أمام الألومنيوم 11 مرة من قبل، شهدت انتصار الأحمر فيها جميعًا، مواجهة منها كانت في الكأس وانتهت (6-0)، الأهلي سجل 34 هدفًا واستقبال 6 أهداف فقط.

وواجه الأهلي فريق الألومنيوم في دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والألومنيوم فى كأس مصر، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.