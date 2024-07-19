شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاوض كاف لتعديل موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا بسبب السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للتعرف على إمكانية تعديل موعد مباراة منتخب مصر مع موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 والمقرر لها في الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر المقبل.

تأتي مفاوضات اتحاد الكرة مع الكاف لتعديل موعد مباراة مصر وموريتانيا بسبب تعارض المواعيد مع بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر لها أن تُقام في الإمارات العربية حيث سيكون النهائي يوم 7 أكتوبر.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.

ومن المقرر أن يتم إقامة مباريات التصفيات بالكامل قبل نهاية العام الجارى، حيث تقام 6 جولات في الربع الأخير من العام، حيث تبدأ في سبتمبر وتنتهى في نوفمبر.

الجولتان الأولى والثانية: ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024.

الجولتان الثالثة والرابعة: ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: ما بين 11 و 19 نوفمبر 2024.