كيف يخطط الزمالك لترضية نجوم الصف الأول لتمديد التعاقد ؟

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يخطط مسئولو نادى الزمالك إلى الوصول إلى ترضية نجوم الصف الأول للتجديد للقلعة البيضاء مع الوضع فى الإعتبار أهمية وضع سقف للتعاقدات فى العقود الجديدة بالإتفاق مع اللاعبين .

الزمالك يعرض على محمد عواد 8 ملايين جنيه لتمديد تعاقده

قدم مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، عرضاً مالياً لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتجديد عقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وعرض المجلس الابيض على اللاعب الحصول على 8 ملايين جنيه فى الموسم بدلا من 16 قيمة عقده مع النادى.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن قرار النادى بتخفيض قيمة العقد فى ظل وضع سقف للتعاقدات خلال الفترة المقبلة، حيث وافق عواد على التخفيض ولكن ليس بهذا المبلغ وهذه النسبة، وشهدت آخر جلسة جمعته مع الإدارة عدم الإعلان عن الموافقة على المبلغ، ولكن طلب من الإدارة وقت للتفكير فى العرض.

الزمالك يعد حمزة المثلوثى بترضيته ماليا لتمديد عقده

كما وعد مسئولو نادى الزمالك التونسي حمزة المثلوثى مدافع القلعة البيضاء بترضيته مادياً لتمديد عقده لمدة موسمين مقبلين،خاصة أنه بات أحد العناصر والركائز الأساسية التي غنى عنها في صفوف الفريق.

وأغلق مسئولو نادى الزمالك الباب أمام رحيل التونسى حمزة المثلوثى خاصة أنه بات أحد الأعمدة الرئيسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء، ويعتمد عليه البرتغالى جوزيه جوميز بصفة أساسية فى تشكيل الفريق.

الزمالك يعرض على أوباما التجديد 3 سنوات مقابل 10 ملايين

فيما ينتظر يوسف أوباما عقد جلسة مع مسئولى الزمالك لحسم مصيره بشكل نهائى، خاصة أنه سبق للإدارة وقدمت عرضًا لتجديد تعاقد اللاعب لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين جنيه متزايدة مع كل سنة، بالإضافة إلى الحصول على 5 ملايين جنيه بشروط، حيث تكون متوقفة على تحقيق البطولات والألقاب ونسبة المشاركة وبعض الشروط التي يجب تحقيقها حتى يتم منحه الـ 5 ملايين جنيه.

وطلب يوسف أوباما من مجلس الزمالك زيادة قيمة العقد الجديد ليصبح 15 مليون جنيه، بغض النظر عن الامتيازات الأخرى التي سيحصل عليها حال تحقيق بطولة أو التتويج بلقب، لتتوقف مفاوضات الطرفين لحين الوصول لاتفاق بينهما لحسم الملف في الأيام المقبلة.