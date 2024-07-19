شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين.. الغندور وأيمن يونس ضيفا الحلقة الأولى من "بودكاست العلمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان العلمين الجديدة عن مفاجأة حصرية لعشاق كرة القدم، حيث سيتمكن محبو هذه الرياضة من الاستمتاع بحوارات شيقة ومثيرة مع نجمي الكرة المصرية السابقين، أيمن يونس وخالد الغندور، وذلك من خلال بودكاست "العلمين" الذى سيُقام فى ملعب كرة القدم الخماسى بالمهرجان.

فى الحلقة الأولى من بودكاست "العلمين"، والتي ستُذاع اليوم الجمعة الساعة 5 مساءً، سيحظى الجمهور بفرصة الاستماع إلى حوار مميز مع أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وسيُدير الحوار الإعلامي الموهوب محمد منير، حيث سيناقشان معًا مسيرة أيمن يونس الكروية الحافلة بالإنجازات، وتجاربه داخل وخارج الملعب، وكواليس الملاعب، وحكايات شيقة عن كرة القدم.

أما في الحلقة الثانية من بودكاست "العلمين"، والتي ستُذاع في نفس اليوم الساعة 6 مساءً، سيكون الجمهور على موعد مع خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وزوجته دينا سليم، الإعلامية المتميزة بإذاعة أون سبورت إف إم.

ستكون هذه الحلقة فرصة مميزة للتعرف على حياة خالد الغندور الشخصية والمهنية، وارتباطه بكرة القدم، ودوره كزوج وأب، وذلك من خلال نقاش شيق يديره الإعلامي محمد منير.

ودعا مهرجان العلمين جميع محبي كرة القدم وعشاق الحوارات الشيقة إلى الحضور والمشاركة في هاتين الحلقتين المميزتين من بودكاست "العلمين"، حيث ستكون فرصة رائعة للاستمتاع بجو حماسي ومشاركة شغفكم بكرة القدم مع نجومكم المفضلين.