شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية المصرية لـ الخليج 365: أزمة مايكروسوفت أثرت على سيستم اللجنة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية أن أزمة مايكروسوفت العالمية أثرت على "سيستم" اللجنة الأولمبية الدولية وعلى تسجيل اللاعبين على موقع اللجنة، ونحن فى انتظار ما ستسفسر عنه الساعات المقبلة.

وقال شريف العريان في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الأفواج المصرية المشاركة في الأولمبياد ستغادر فى موعدها.

وأضاف أن هناك وفدا سيغادر غداً وآخر سيُغادر بعد غد بخلاف باقى الوفود، مُشيراً إلى أنه حال تأثير الأزمة على حركة الطيران لن يكون على مصر فقط بل سيكون على كل دول العالم لذا نحن في انتظار معرفة تطورات الأزمة ورد الفعل العالمي.

وشهدت خطوط الطيران العالمية ونظم الخدمات الطبية والسكك الحديدية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية من الحكومات المعتمدة حالة ارتباك وشلل تام علي نظم تشغيل تقنية تابعة لشركة مايكروسوفت بسبب عطل تقني أصاب الشركة، تعمل حالياً علي إصلاحه.

وعاني مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم ،من انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.. ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا، ورغم أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على X إلى أن الوضع يتحسن، لكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعات.

وسجل موقع DownDectector، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت التي أبلغ عنها المستخدمون، انقطاعات متزايدة في الخدمات في Visa وADT Security وAmazon، وشركات الطيران بما في ذلك American Airlines وDelta.

على الصعيد ذاته أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس أنها تأثرت بالأعطال التقنية العالمية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية ، وأعلنت مايكروسوفت أن هناك تحسن مستمر في خدماتنا مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة.

وغادر أمس الخميس، وفد مقدمة بعثة مصر إلى أولمبياد باريس، برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 ، من أجل التجهيز والترتيب لإقامة البعثة المصرية والانتقالات والتدريبات خلال فترة البطولة التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس العام الجاري.

ويتكون وفد مقدمة البعثة من إداريين ومندوب من العلاقات العامة ومندوب للبعثة الطبية ومندوب مالي من أجل الترتيب لاستلام مقرات إقامة البعثة المصرية والترتيب لكافة التفاصيل وإحتياجات البعثة خلال البطولة.

وتبدأ الوفود المصرية في الوصول لمقر الإقامة في القرية الأولمبية بداية من يوم 23 يوليو، حيث إن هناك منتخبات تتواجد في معسكرات خارجيه تتوجه من المعسكرات لباريس مباشرة.