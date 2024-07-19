شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يلاقى الألومنيوم بدون "تقنية الفار" وبصافرة تحكيمية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مساء اليوم الجمعة مع فريق الألومنيوم في مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024، المقرر لها الساعة الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة.

مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر هذا الموسم 2024-2025 تقام بدون تقنية الـvar.

يدير عبد الرحمن صالح مباراة الأهلي ضد الألومنيوم في مسابقة كأس مصر، ويعاونه كل من عادل ماهر وطارق مصطفى، ويتواجد جلال أحمد كحكم رابع، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يدير فيها عبد الرحمن صالح مباراة للمارد الأحمر.

ويغيب عن الأهلى كلا من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور عن قائمة حامل اللقب.

ويتواجه الفائز من مباراة الأهلي والألومنيوم، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، مع فاركو والذي تغلب على الواسطى بثلاثية نظيفة سجلها محمد بانجورا ومصطفى حمادة ومحمد عز.

لعب الأهلي مع الألومنيوم مباراة واحدة في تاريخ لقاءات الفريقين في كأس مصر، وكانت في نفس الدور الـ32 موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز عماد متعب ثلاثة أهداف وعمرو جمال هدفين وهدف لمؤمن زكريا.