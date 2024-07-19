ميلان الايطالي يعلن أنهاء اجراءات ضم الفارو موراتا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ايه سي ميلان الايطالي انهاء اجراءات ضم مهاجم منتخب أسبانيا ونادي اتلتيكو مدريدج الاسباني ألفارو موراتا بعد قيام النادي الايطالي بسداد قيمة الشرط الجزائي الموجود في تعاقد موراتا مع النادي الاسباني .

وكان ألفارو موراتا قد اعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام انه لا يرغب في مغادرة نادي أتلتيكو مدريد و رفض عرض نادي القادسية السعودي للانتقال اليه الا ان كل الشائعات خلال الاسبوعين الماضيين رشحت انتقاله الى صفوف نادي الميلان وهو ما حدث بالفعل بشكل نهائي .

ورغم عدم الاعلان بشكل واضح عن قيمة الشرط الجزائي الذي سدده نادي الميلان لشراء مهاجم وقائد منتخب أسبانيا الفائز بلقب يورو 2024 الا ان اغلب المصادر اكدت ان الشرط الجزائي في حدود 15 مليون يورو .

يذكر ان ألفارو موراتا سبق له مغادرة اتلتيكو مدريد حيث لعب لاندية تشيلسي ويوفنتوس الايطالي قبل ان يعود لقضاء موسمين داخل اتلتيكو مدريد لعب خلالهما 94 مباراة سجل فيهما 46 هدفا .