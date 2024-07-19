تأهل ابطال الأوليمبي لبطولة العالم للتايكوندو

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل بطلى النادى اللاوليمبى محمد عماد وعبد الرحمن رجب الى بطولة العالم للتايكوندو ، وذلك بعد حصولهما علي المركز الاول في التصفيات النهائية المؤهلة للانضمام للمنتخب الوطني للشباب تحت 17 سنة .

الجدير بالذكر ان اللاعبان حققا الفوز في جميع مباريات البطولة وعليه قام مجلس الادارة برئاسة الكابتن ناصر الشاذلى بإصدار بيان تشريعى على صفحة النادى الرسمية لتشجيع اللاعبين

يذكر ان الجهاز الفني رئيس الجهاز التايكوندو كابتن محمود عبد الجواد مدرب عام الدرجه الاولي والشباب كابتن عمرو عبد الرازق