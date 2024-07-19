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أتلتيكو مدريد يفتح الباب أمام رحيل جواو فيليكس

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ياسر رشاد - القاهرة - منحت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الضوء الأخضر للنجم البرتغالي جواو فيليكس للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اتلتيسكو مدريد يسعى لحسم ملف جواو فيليكس قبل بدء الإستعدادات للموسم الجديد.

ويرحب أتلتيكو مدريد برحيل فيليكس في صفقة بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة في ظل وجود إهتمام من عدة أندية بضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة ان أتلتيكو مدريد حدد سعر إنتقال جواو فيليكس لأي نادٍ مقابل 60 مليون يورو.

ويتصدر أستون فيلا الإنجليزي قائمة الأندية التي تحاول ضم جواو فيليكس بينما ابتعد عن الصفقة بسبب أزمته المالية وتمسك أتلتيكو مدريد بيع اللاعب نهائياً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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