شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينتظر الفائز من الأهلى والألومنيوم الليلة بدور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره الألومنيوم على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

ينتظر فريق فاركو الفائز من الأهلى والالومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد، والفائز من هذه المواجهة سيصطدم بالدور ربع النهائي مع الفائز من البنك الاهلى والمصري البورسعيدى.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.