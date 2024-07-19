شكرا لقرائتكم خبر عن الأولميية تستفسر من مصر للطيران عن موقف بعثة أولمبياد.باريس بعد الأزمة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء شريف القماطى عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والملحق الاولمبى لبعثة مصر فى الدورة الاولمبية بباريس 2024 أن اللجنة الأولمبية تواصلت مع مصر للطيران للإستفسار عن موقف بعثة مصر من السفر إلى فرنسا للمشاركة فى أولمبياد باريس فى ظل أزمة "ميكروسوفت" العالمية التي تسببت في إرتباك عالمي بالمطارات وكثير من المؤسسات الدولية في شتى المجالات.

وقال القماطى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن مصر للطيران أكدت للجنة الأولمبية المصرية إن الأمور تسير على ما يرام والوفود ستغادر إلى باريس فى المواعيد المحددة، دون تأثر بالازمة، مالم يحدث جديد.

وغادر أمس الخميس، وفد مقدمة بعثة مصر إلى أولمبياد باريس، برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 ، من أجل التجهيز والترتيب لإقامة البعثة المصرية والانتقالات والتدريبات خلال فترة البطولة التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس العام الجاري.

ويتكون وفد مقدمة البعثة من إداريين ومندوب من العلاقات العامة ومندوب للبعثة الطبية ومندوب مالي من أجل الترتيب لاستلام مقرات إقامة البعثة المصرية والترتيب لكافة التفاصيل وإحتياجات البعثة خلال البطولة.

وتبدأ الوفود المصرية في الوصول لمقر الإقامة في القرية الأولمبية بداية من يوم 23 يوليو، حيث إن هناك منتخبات تتواجد في معسكرات خارجيه تتوجه من المعسكرات لباريس مباشرة.

وشهدت خطوط الطيران العالمية ونظم الخدمات الطبية والسكك الحديدية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية من الحكومات المعتمدة حالة ارتباك وشلل تام علي نظم تشغيل تقنية تابعة لشركة مايكروسوفت بسبب عطل تقني أصاب الشركة، تعمل حالياً علي إصلاحه.

وعاني مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم ،من انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.. ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا، ورغم أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على X إلى أن الوضع يتحسن، لكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعات.