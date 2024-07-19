شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري عن إلغاء فريقي "سيدات" الطائرة والسلة: ترشيداً للنفقات والان مع تفاصيل الخبر

علق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على إلغاء فريقي الكرة الطائرة والسلة سيدات في قلعة الشاطبي خلال الفترة المقبلة ، بعد قرار مجلس الإدارة بتسريح الفريقين وانهاء عقود اللاعبات.

أكد رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مجلس الإدارة اتخذ القرار بسبب التكلفة العالية للإنفاق على هذه الفرق بدون تحقيق النادي أية استفادة من وجود تلك الفرق داخل النادي، لذا جاء القرار بإلغاء تلك الفرق وتسريح اللاعبات بعد إنهاء عقودهم مع زعيم الثغر.

شدد على أن القرار جاء لترشيد النفقات في ظل الصرف على عدد كبير من اللعبات الرياضية التي يشارك فيها زعيم الثغر والتي تحتاج ميزانيات ضخمة.

يذكر أن هناك عدد من اللاعبات في فريقي السلة والطائرة سيدات قد طالبن خلال جلسة جمعتهن برئيس النادي محمد مصيلحى، بمضاعفة قيمة العقود نظرًا لتلقيهن عروضا من أندية منافسة، إلا انه لم يتم التوصل إلى حلول مرضية من جانب النادى وتماشيا مع الأزمة الاقتصادية الحالية وما يمر به النادي من ظروف مالية صعبة تقرر الاستغناء عن الفريقين سلة وطائرة سيدات بالكامل وتوجيه الشكر لهما.

ولاقى قرار المجلس ترحيب كبير داخل النادي، خاصة وان ميزانية الفريق الأول لكرة السلة سيدات تخطت العام الماضي مبلغ 5 مليون جنيه و90% منها مبالغ تعاقدات، فيما وصلت ميزانية فريق الكرة الطائرة انسات إلى 3 ملايين جنيه العام الماضى ايضًا.