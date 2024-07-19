تعرف على مواعيد أول جولتين لبطولة دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة دوري روشن السعودي مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للبطولة في الموسم الجديد 2024 -2025.

وقررت لجنة المسابقات في وقت سابق إقامة مباريات كل جولة على مدار 3 أيام على ان تلعب 3 مباريات فقط في كل يوم.

وتنطلق منافسات بطولة دوري روشن السعودي يوم 22 أغسطس المقبل.

وأسفرت القرعة عن المباريات التالية في الجولة الأولى والثاني لدوري روشن:

الجولة الأولى

22 أغسطس: التعاون أمام الفيحاء

الوحدة والرياض

النصر والرائد

23 أغسطس: ضمك والخليج

الأهلي والعروبة

القادسية والفتح

24 أغسطس: الإتحاد والخلود

الأخدود والهلال

الإتفاق والشباب

الجولة الثانية

بينما تلعب مباريات الجولة الثانية للمسابقة في المواعيد التالية:

27 أغسطس: الفتح والأهلي

الرائد والقادسية

الفيحاء والنصر

28 أغسطس: الإتفاق والأخدود

الهلال وضمك

الوحدة والعروبة

29 أغسطس: الرياض والخلود

الخليج والشباب

الإتحاد والتعاون