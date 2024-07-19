تعرف على مواعيد أول جولتين لبطولة دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة دوري روشن السعودي مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للبطولة في الموسم الجديد 2024 -2025.
وقررت لجنة المسابقات في وقت سابق إقامة مباريات كل جولة على مدار 3 أيام على ان تلعب 3 مباريات فقط في كل يوم.
وتنطلق منافسات بطولة دوري روشن السعودي يوم 22 أغسطس المقبل.
وأسفرت القرعة عن المباريات التالية في الجولة الأولى والثاني لدوري روشن:
الجولة الأولى
22 أغسطس: التعاون أمام الفيحاء
الوحدة والرياض
النصر والرائد
23 أغسطس: ضمك والخليج
الأهلي والعروبة
القادسية والفتح
24 أغسطس: الإتحاد والخلود
الأخدود والهلال
الإتفاق والشباب
الجولة الثانية
بينما تلعب مباريات الجولة الثانية للمسابقة في المواعيد التالية:
27 أغسطس: الفتح والأهلي
الرائد والقادسية
الفيحاء والنصر
28 أغسطس: الإتفاق والأخدود
الهلال وضمك
الوحدة والعروبة
29 أغسطس: الرياض والخلود
الخليج والشباب
الإتحاد والتعاون