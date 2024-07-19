توتنهام يرغب في شراء نجم مانشيستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة ذي صن الأنجليزية ان نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي يرغب في شراء نجم نادي مانشيستر يونايتد ومنتخب أسكتلندا سكوت ماكتوميني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان نادي مانشيستر يونايتد قد اعلن عن قائمة الاعبين الذين يمكن للنادي بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للحصول على الاموال اللازمة لسداد قيمة الصفقات التي يبرمها مانشيستر يونايتد حاليا والتي بدأت بضم الهولندي جوشوا زيركيزي من بولونيا الايطالي و الفرنسي ليني يورو من نادي ليل الفرنسي مقابل ما يصل الى حوالي 85 مليون يورو .

وقالت ذي صن : مانشيستر يونايتد حدد مبلغ 40 مليون جنية استرليني حتى من قبل ان يتلقى اي عروض لبيع سكوت ماكتوميني مؤكدة ان توتنهام ابدى اهتمامه الشديد لضم النجم الاسكتلندي الى جانب تقدم فولهام بعرض لضم الاعب الا ان عرض فولهام تم رفضه من جانب مانشيستر يونايتد .

واشارت صحيفة ذي صن الى ان الاهتمام بضم سكوت ماكتوميني لا يقتصر فقط على الاندية الانجليزية حيث يبدو ان نادي جالاتا سراي التركي يترقب موقف النجم الاسكتلندي مشيرة الى ان نادي مانشيستر يونايتد رفع قيمة سكوت ماكتوميني من 30 مليون جنية استرليني في الصيف الماضي الى 40 مليون جنية استرليني هذا الصيف نظرا لوجود رغبة من الهولندي ايريك تين هاج المدير الفني لمانشيستر يونايتد في الاحتفاظ باللاعب رغم كونه لن يكون اساسيا .