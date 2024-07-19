إتحاد جدة يقترب من حسم صفقة موسى ديابي

ياسر رشاد - القاهرة - كثفت إدارة إتحاد جدة السعودي مفاوضاتها خلال الساعات الماضية لحسم صفقة الجناح الفرنسي موسى ديابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن المفاوضات بين الإتحاد وموسى ديابي وصلت لمراحلها النهائية في محاولة لإتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الإسبوع المقبل.

وتوصل الاتحاد مع اللاعب وإداترة ناديه أستون فيلا الإنجليزي لإتفاق مبدئي على كل تفاصيل التعاقد، على أن تصل قيمة الصفقة إلى 55 مليون يورو.

من جانبه إستقر أستون فيلا ومديره الفني أوناي ايمري على ضم الدولي البرتغالي جواو فيليكس تمهيداً لرحيل موسى ديابي إلى دوري روشن السعودي.

ومنحت إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني الضوء الأخضر لجواو فيليكس للإنتقال إلى استون فيلا وحددت قيمة التعاقد بـ 60 مليون يورو.