رسميًا.. ميلان يتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا

أعلن نادي اي سي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، رسميا ضم مهاجم أتليتكو مدريد، وقائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا.

و قال النادي الإيطالي في بيانه الرسمي إلى أن مهاجم منتخب إسبانيا ألفارو موراتا، وقّع على عقد يربطه بالنادي حتى عام 2028 مع إمكانية مده لموسم آخر.

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وكان أتليتكو مدريد الإسباني، فعل الشرط الجزائي في تعاقد موراتا مع الأتليتي والبالغ قيمته 13 مليون يورو.

وكان موراتا، قد قال في وقت سابق: “لا أطيق الانتظار، كان عليّ أن أبدأ الإجازة واستمتع بها، لكنني سأبدأ التدريبات من الغد”.

وأضاف ألفارو موراتا: “الإيطاليون عاملوني بشكل محترم للغاية، ولا أستطيع انتظار نهاية الإجازة للعودة لإيطاليا ومن ثم اللعب مجددا”.