جماهير الهلال تتلقى مفاجأة مدوية قبل كلاسيكو الاتحاد بـ الدوري السعودي

أعلن الإعلامي حمد الصويلحي، عن خبرًا سارًا لجماهير نادي الهلال، قبل مواجهة الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي.

وقال الصويلحي، عبر حسابه على منصة “إٍكس”: “من المتوقع جاهزية ملعب (المملكة أرينا) بعد فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل التي تسبق لقاء الكلاسيكو أمام الاتحاد في الجولة الرابعة التي من المنتظر أن تقام على ملعب الهلال الجديد بعد نهاية أعمال توسعة الملعب”.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال يبدأ مشواره في الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-2025، عندما يحل ضيفا على فريق الأخدود، يوم السبت الموافق 24 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضًا: غياب محتمل لـ مالكوم عن الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاهلي

بينما يستضيف “الزعيم”، نظيره ضمك في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس بالجولة الثانية من دوري روشن.