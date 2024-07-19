قرار جديد من الاهلي بخصوص أليو ديانج قبل الرحيل للسعودية

قررت إدارة القريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجديد عقد لاعب خط الوسط أليو ديانج، قبل رحيله إلى نادي الخلود السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحال إتمام انتقال صفقة الدولي المالي، إلى نادي الخلود السعودي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية سيتم مد عقد اللاعب مع النادي لمدة سنة جديدة.

ووافق السويسري مارسيل كولر على رحيل أليو ديانج إلى الخلود السعودي على سبيل الإعارة بسبب وجود أكثر من لاعب مميز في وسط الملعب أبرزهم أكرم توفيق وإمام عاشور ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، والسولية.

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واتفق مسئولو النادي الاهلي على الحصول على مقابل مادي 550 الف دولار نظيره إعارة ديانج إلى نادي الخلود السعودي لمدة موسم واحد.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الألومنيوم مساء غدًا الجمعة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس ‏مصر‎.‎

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.