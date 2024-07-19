فنربخشة يستهدف ضم محترف الاهلي السعودي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي السعودي، استعداداته للموسم الكروي الجديد 2024-2025، في معسكر النمسا، الذي بدأ يوم 17 يوليو، ويستمر حتى أغسطس.

وبحسب ما كشفته موقع «sporkoliknet» التركي، عن رغبة نادي فنربخشة، في الحصول على خدمات لاعب النادي الأهلي البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، خلال الميركاتو الصيفي.

وذكر الموقع أن فنربخشة التركي، أرسل عرض رسمي لنادي أهلي جدة، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الدولي البرازيلي.

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ولم يذكر الموقع في تقريره عن قيمة العرض الذي تقدم به فريق فنربخشه للنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة “Fanatik”، أن إدارة نادي بشكتاش قامت بالاتصال بنظيرتها في النادي الأهلي لضم اللاعب ميريح ديميرال على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة ذاتها في تقرير لها صباح اليوم، إلى أن طلب نادي بشكتاش جاء بعد طلب النادي الأهلي 15 مليون يورو لبيع اللاعب.