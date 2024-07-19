فيفا يصدم الزمالك بقرار جديد

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، موقف نادي الزمالك بخصوص إمكانية ضم صفقات جديدة بعد انتهاء قضية خالد بوطيب.

وأصدر فيفا، بيانًا أعلن فيه أن الزالك ما زال ممنوع من القيد لمدة 3 فترات إضافية، بسبب قضية روي أجواش، مساعد جوسفالدو فيريرا، المدير الفني البرتغالي الأسبق للفريق، كما أن عليه قضيتين أخريين لم يجر حسمهما بعد.

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وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الزمالك لم يحسم قضيته بعد الخاصة بأجواش، التي تم الفصل فيها بإيقاف القيد 3 فترات لحين تسوية القضية بين الطرفين.

وبذلك فإن نادي الزمالك حتى الآن لن يكون بمقدوره ضم أي لاعبين جدد.

ومن المتوقع أن تعمل إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الجارية على حل أزمة مستحقات روي أجواش، التي تبلغ 26 ألف دولار.