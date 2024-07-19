رسميًا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم إندريك في سانتياجو برنابيو

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن الموعد الذي سيتم فيه تقديم المهاجم البرازيلي إندريك كلاعب جديد للملكي.

وأصدر ريال مدريد، بيانًا جاء فيه: “علن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه يوم السبت 27 يوليو، الساعة 12:00 ظهرًا، سيتم تقديم لاعبنا إندريك في ملعب سانتياغو برنابيو”.

وأضاف: “في وقت سابق، سيستقبل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إندريك في مدينة ريال مدريد الرياضية لحضور حفل التوقيع الرسمي الذي يربط لاعبنا الجديد بالنادي في المواسم الستة المقبلة”.

وتابع: “بعد التقديم، سيتحدث إندريك إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة في سانتياغو برنابيو”.

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وكان النادي الملكي قد تعاقد مع إندريك لكن هناك قوانين تمنعه من اللعب حاليًا مع الميرنجي قبل أن يتم 18 عامًا، وذلك فإن اللاعب سيصل إلى سانتياجو برنابيو في عام 2024.