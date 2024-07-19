"قبل الانطلاق بأسبوع".. عطل تقني عالمي يؤثر على أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

فعلت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس"، خطط الطوارئ، لتأثرها بالعطل التقني العالمي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد، في بيان رسمي، تأثر عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، بانقطاع الإنترنت، قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة.

وقال بيان اللجنة: "لجأنا لتفعيل خطط الطوارئ من أجل استمرار عملياتنا"، ولم توضح أي تفاصيل أخرى بشأن كيفية التأثر.

وحدث عطل تقني عالمي، صباح اليوم الجمعة، تسبب في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

ويتبقى 7 أيام فقط على انطلاقا أولمبياد باريس، التي تبدأ يوم 26 يوليو الحالي وتستمر حتى 11 أغسطس.

وتشارك البعثة المصرية بـ 164 لاعبا في 22 رياضة مختلفة، في أولمبياد باريس، بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 لاعبا احتياطيا.