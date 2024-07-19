"فيفا" يعلن قرارا بشأن إيقاف إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأجيل قرار إيقاف إسرائيل عن المشاركة في المسابقات الدولية، حتى تنتهي دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

وطلب الاتحاد الفلسطيني، في وقت سابق، تعليق مشاركة إسرائيل، بسبب الحرب على غزة والتي بدأت منذ أكتوبر العام الماضي، واستشهد الأول بالإيقافات السابقة لدول مثل روسيا وجنوب أفريقيا، في عهد الفصل العنصري، ولكن جاء قرار فيفا، بعد طلب الجانب الإسرائيلي للحصول على مزيد من الوقت، لتقديم حجتها.

وسلط الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في المؤتمر السنوي لفيفا في بانكوك، الضوء على الصراع المستمر في غزة والانتهاكات التي تخالف القواعد، مشيرا إلى تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 رياضيًا فلسطينيًا وتدمير العديد من ملاعب كرة القدم.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وعد في البداية بإجراء مراجعة عاجلة، وحدد موعدًا لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الاتحاد في يوليو، ومع ذلك، أعلن الاتحاد، أمس الخميس أن التقييم القانوني المستقل للوضع سيتم مشاركته الآن مع أعضاء مجلسه بحلول 31 أغسطس 2024.

ومن المقرر أن تشارك إسرائيل في بطولة كرة القدم للرجال في الأولمبياد، ولن تشارك في بطولة السيدات، وذلك ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان وباراجواي ومالي.

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