لاعب أسترالي يبتر إصبعه للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف وكالة الأنباء الروسية، تصرف غريب من لاعب الهوكي الأسترالي مات داوسون، قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

وذكرت الوكالة، أن داوسون ضحى بإصبعه للمنافسة في الأولمبياد، إذ انه تعرض للكسر في إصبع يده اليمنى، مما يجعل مشاركته في خطر.

ولكن اختار اللاعب بتر السلامية المصابة، بدلا من وضع جبيرة عليها، وقال في تصريحات نقلتها الوكالة: "لقد اتخذت قرارا واعيا بالتشاور مع جراح التجميل، لقد تم اتخاذ هذا القرار ليس فقط من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية، ولكن أيضا من أجل الحياة المستقبلية، ولم يكن لدي وقتا لاتخاذ القرار والوضح كان تحديا".

وتنطلق فعاليات أولمبياد باريس 2024، يوم 24 يوليو، ومن ثم يتم الافتتاح الرسمي يوم 26، وتستمر الدورة حتى يوم 11 أغسطس.

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