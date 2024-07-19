"العرض بدأ ".. إنطلاق فعالية SwiMaster " بالسباحة نحيا" لتعزيز الوعي بحماية البيئة في دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد جلال:

تصوير - محمود عبد الناصر:

إنطلق اليوم الجمعة فعالية بـ"السباحة نحيا" التي تنظمها SwiMaster التي يرعاها كل من شركة "توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق "، وفندق إيكوتيل، وشركة جوبيتر كومز في مدينة دهب.

وتستهدف الفعالية لزيادة الوعي بحماية البيئة وتأثير التغيرات المناخية وأهمية حماية الحياة البحرية والشعب المرجانية من خلال الرياضة واستخدامها كأداة للتغير ليتماشى مع أهداف الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر 2030.

فعالية"بالسباحة نحيا" تشمل عدة أنشطة حيث انطلقت من منطقة بلو هول إلى ثري بولز وتحديدًا بفندق إيكوتيل بمدينة دهب، وستشهد محاولة السباح محمد أيمن لتسجيل واحدة من أطول مسافات السباحة في البحر الأحمرٍ، والتي تصل إلى حوالي 25 كم.

وجرى اتخاذ كافة إجراءات السلامة من خلال استخدام أجهزة صديقة للبيئة بها حساسات تستشعر أسماك القرش وتصدر موجات لإبعادها عن المنطقة.

وصرحت لبنى عمرو، مدربة الفريق ورئيس SwiMaster، بأن الفعالية تأتي في إطار التركيز على حماية الحياة البحرية والشعب المرجانية التي تتميز بها مصر، موضحة أنه سيتم تنفيذها من خلال مشاركات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهي الصحة الجيدة والرفاه ، والمياه النظيفة والنظافة الصحية ، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة ، والعمل المناخي ، والحياة تحت الماء وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف ، مضيفةً:"نسعى لاستكشاف تجارب جديدة للسباحين واكتشاف قدراتهم وتمكينهم في مراحلهم العمرية المختلفة.



وقالت لبنى عمرو:"خلال الخمس سنوات الماضية عملنا بجهد على تحسين حياة الناس وصحتهم النفسية، وتغيير طرق تفكيرهم للأفضل واستخدام الرياضة وخاصة السباحة كأداة للتغيير مؤمنين بأن التغييرات البسيطة حينما يتبناها الأفراد والمؤسسات تقود إلى تحولات جذرية وكبيرة للأفضل، لذلك فإن خط النهاية سيكون معبراً للتغير الذي نصبو إلى تحقيقه وهي عبارة عن بوابة مصنّعة من البلاستيك لتشجيع مبدأ إعادة التدوير لإنشاء مشروعات فنية فريدة.

وأكدت لبنى أنه تم اختيار مدينة دهب نظراً لأنها واحدة من المدن المفضلة لدى قلوب المصريين، بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة ووفرة الشعب المرجانية والحياة البحرية المختلفة، حيث يعتبر هذا الموقع المثالي لتعزيز الرسالة البيئية للمبادرة، كما يعد هذا الحدث فرصة رائعة لتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية واستخدامها لتحسين أسلوب الحياة.