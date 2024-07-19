محمد أيمن يشق 25 كم في دهب لتعزيز في فعالية SwiMaster "بالسباحة نحيا".. (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد جلال:

تصوير - محمود عبد الناصر:

إنطلق اليوم الجمعة فعالية بـ"السباحة نحيا" التي تنظمها SwiMaster التي يرعاها كل من شركة "توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق "، وفندق إيكوتيل، وشركة جوبيتر كومز في مدينة دهب.

ورصد الخليج 365 الشريك الإعلامي لـ SwiMaster الحدث الرئيسي للفعالية وهو محاولة السباح محمد أيمن لتسجيل واحدة من أطول مسافات السباحة في البحر الأحمرٍ، والتي تصل إلى حوالي 25 كم.

وجرى اتخاذ كافة إجراءات السلامة من خلال استخدام أجهزة صديقة للبيئة بها حساسات تستشعر أسماك القرش وتصدر موجات لإبعادها عن المنطقة.

والسباح محمد أيمن هو رياضي متميز انضم إلى SwiMaster في عام 2020 التي آمنت بقدراته وأعدت له برنامجًا خاصًا مكنه من استكشاف نقاط قوته، مما جعله يصدق بإمكانياته اللامحدودة، قادته الثقة بمسيرته إلى تحقيق إنجازات عديدة ليس فقط في السباحة والترياثلون، ولكن أيضًا في حياته الشخصية والمهنية.

كما نجح في الحصول على المرتبة الخامسة والعاشرة في سباق Ironman 70.3، والمرتبة 15 في سباق Bosphorus Cross-Continental Swimming Race لعام 2023 من بين 2600 سباح من دول مختلفة، بالإضافة إلى حصوله على المركز الرابع في سباق Oceanman لمسافة 10 كيلومترات.