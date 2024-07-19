"تكبره بـ10 سنوات".. أردا جولر يثير الجدل بعلاقته بممثلة تركية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثار أردا جولر لاعب منتخب تركيا وريال مدريد، الذي تألق في يورو 2024 بألمانيا، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعلاقته مع الممثلة التركية إيكين سو.

وكشفت نجمة " LOVE ISLAND"، تشجيعها ريال مدريد بعد لقائها بجولر في صالة الألعاب الرياضية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "هلا ريال مدريد، لقد اكتسبت مشجعًا جديدًا اليوم".

وتفاعل مشجعو ريال مدريد وجولر على التغريدة، وكتب أحدهم: "اتركيه وشأنه، أنتي مثل عمره مرتين".

ونشرت إيكين صورة مع جولر من صالة الألعاب الرياضية، وعلقت: "مرحبا يا فتيات"، مما أثار الجدل، نظرا لفارق العمر بين الثنائي.

وتكبر إيكين جولر بـ10 سنوات، إذ أن لاعب ريال مدريد يبلغ من العمر 19 عاما، فيما تبلغ الممثلة التركية 29 عاما.

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