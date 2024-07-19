استعدادا للأولمبياد.. بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مقر الإقامة في مدينة نانت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، وصول بعثة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، إلى مقر الإقامة في مدينة نانت الفرنسية.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأولمبي، إلى مقر إقامتها في مدينة نانت الفرنسية، استعدادا لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس".

وتنطلق أولمبياد باريس 2024، يوم 26 يوليو الحالي وتستمر حتى 11 أغسطس، ويفتتح منتخب مصر الأولمبي مشواره في الدورة، بمواجهة جمهورية الدومينيكان.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من، إسبانيا، الدومينيكان، أوزبكستان.

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