شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والألومنيوم الليلة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة فريق الأهلي مع الألمونيوم على ستاد القاهرة الدولى في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى والاولومنيوم؟

ج: لعب الأهلي أمام الألومنيوم، 11 مرة من قبل، شهدت انتصار الأحمر فيهم جميعًا، مواجهة منهم كانت في الكأس وانتهت (6-0)، الأهلي سجل 34 هدفًا واستقبال 6 أهداف فقط.

واجه الأهلي فريق الألومنيوم في دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

س: من سيلاقى الفائز من مباراة الأهلى والألومنيوم ؟

ج: ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والالومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

من المنتظر أن يواجه الأهلي في دور الـ 16 نظيره فاركو وحال استمرار مشواره فسيصطدم بالدور ربع النهائي مع الفائز من البنك الاهلى والمصري البورسعيدى.

س: من هو بطل النسخة الاخيرة لبطولة كأس مصر ؟

ج: كان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.

الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الألومنيوم مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة- مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- بيرسى تاو – محمود كهربا

س: من يدير مباراة الاهلى والالومنيوم تحكيمياً الليلة ؟

ج: مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر هذا الموسم 2024-2025 تقام بدون تقنية الـvar.

يدير عبد الرحمن صالح مباراة الأهلي ضد ضد الألومنيوم في مسابقة كأس مصر، ويعاون صالح كل من عادل ماهر وطارق مصطفى، ويتواجد جلال أحمد كحكم رابع.

س: ماهى غيابات الأهلى أمام الألومنيوم ؟

ج: يغيب عن الاهلى في مباراة الألومنيوم كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي (راحة) – حمزة علاء (المنتخب الأولمبي)

الدفاع: محمود متولي (إصابة) – محمد عبد المنعم (راحة) – كريم الدبيس (المنتخب الأولمبي) - علي معلول(إصابة)

الوسط: أحمد عبد القادر (إصابة) – حسين الشحات (راحة) – عمرو السولية (إصابة) – إمام عاشور (راحة)– أحمد نبيل "كوكا" (المنتخب الأولمبي)