شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: أزمة ميكروسوفت لم تؤثر على سفر بعثة مصر للأولمبياد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول فى وزارة الشباب والرياضة ان الأزمة العالمية فى شبكة الإنترنت لم تؤثر على حركة الطيران فى مصر حتى الأن تزامناً مع سفر الأفواج المصرية للمشاركة فى أولمبياد باريس.

وقال المصدر لليوم السابع ان الوزارة لم يصلها بيان رسمى عن تأثر سفر البعثة المصرية وافواجها بالعطل العالمى فى الانترنت، كما أن الوزارة لم يصلها اى مخاطبات سواء من الاولمبية المصرية او الدولية عن ذلك.

واختتم المصدر بالوزارة انه حال وصول اى بيان او خطاب يفيد بتأثير الأزمة العالمية على حركة الطيران الخاصة بسفر البعثة المصرية لباريس سيتم متابعة الموقف واتخاذ اللازم والتواصل مع كافة الجهات لتذليل اى عقبات قد تواجه او تؤثر على المشاركة المصرية.

هذا وحدث ارتباك عالمي وشلل أصاب العديد من خطوط الطيران العالمية ونظم الخدمات الطبية والسكك الحديدية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية من الحكومات المعتمدة علي نظم تشغيل تقنية تابعة لشركة مايكروسوفت بسبب عطل تقني أصاب الشركة، تعمل حالياً علي إصلاحه.

وعاني مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم ،من انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.. ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا، ورغم أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على X إلى أن الوضع يتحسن، لكن لا يزال يتم الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم بعد ساعا