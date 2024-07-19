شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 19 - 7- 2024 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

اتحاد الكرة يفاوض كاف لتعديل موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا بسبب السوبر

دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للتعرف على إمكانية تعديل موعد مباراة منتخب مصر مع موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 والمقرر لها في الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر المقبل.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الألومنيوم.. طاهر وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مساء اليوم الجمعة مع فريق الألومنيوم فى مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024، والتى تبدأ تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة.

أجانب الزمالك على كف عفريت وحمزة المثلوثى الناجى الوحيد

يحيط الغموض بمستقبل أجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بسبب عدم تحديد موقفهم بالاستمرار أول الرحيل عن القلعة البيضاء فى نهاية الموسم باستثناء التونسى حمزة المثلوثى.

إمام عاشور والشناوى والشحات على رأس الغائبين عن الأهلى أمام الألومنيوم

يستعد الأهلى لمواجهة الألومنيوم فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

بعثة المنتخب الأولمبى تصل مدينة نانت استعدادا لخوض أولمبياد باريس

وصلت بعثة المنتخب الأولمبى إلى مدينة نانت الفرنسية، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024.

الزمالك يكشف حقيقة انقطاع إبرهيما نداى عن التدريبات

كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة انقطاع السنغالى إبراهيما نداى عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب عدم منحه مستحقاته المتأخرة التى طلب الحصول عليها فى أكثر من مرة.

مهرجان العلمين.. الغندور وأيمن يونس ضيفا الحلقة الأولى من "بودكاست العلمين"

أعلن مهرجان العلمين الجديدة عن مفاجأة حصرية لعشاق كرة القدم، حيث سيتمكن محبو هذه الرياضة من الاستمتاع بحوارات شيقة ومثيرة مع نجمي الكرة المصرية السابقين، أيمن يونس وخالد الغندور، وذلك من خلال بودكاست "العلمين" الذى سيُقام فى ملعب كرة القدم الخماسى بالمهرجان.