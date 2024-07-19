شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الألمونيوم ينتقد اتحاد الكرة قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أبدى هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق الألومنيوم، غضبه الشديد مما فعلته لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع ناديه بعدم الإجابة عن استفساره مبكرًا عن موعد مواجهة الأهلي، بعد تأجيلها لارتباط منتخب مصر بخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويحل الألومنيوم فى الثامنة مساء اليوم الجمعة ، ضيفا على الأهلي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر2024 فى اللقاء الذى يستضيفه ستاد القاهرة الدولى.

وقال هشام عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "أنهينا الدوري الخاص بنا منتصف شهر أبريل الماضي، ومنذ 3 شهور جالسين في المنزل خضنا بطولة الدوري وكأنه دوري مدارس، غير معقول أن نلعب بطولة تتتكون من تسعة فرق فقط، ونخوض 16 مباراة ونلعب كل أسبوعين ونحصل على راحة، من أجل إطالة فترة المسابقة وذلك تسبب في ارهاق شديد لنا".

وأضاف مدرب الألومنيوم: "الدوري انتهى في 26 أبريل الماضي وتحددت مباراة الكأس في 29 مايو ضد الأهلي، بدون اللاعبين الدوليين، وكنا وقتها نتدرب رغم نهاية الدوري، من أجل المباراة ولكن فوجئنا قبل موعد اللقاء بثلاثة أيام بتأجيل المواجهة، وأرسلنا وقتها أكثر من خطاب لمعرفة موعد المباراة ولم نحصل على أي رد".