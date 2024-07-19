موعد عودة ميسي لصفوف إنتر ميامي الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي بيانًا رسميًا أوضح من خلاله الحالة الطبية لنجم الفريق ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

وقال البيان أنه "بعد التقييم الطبي، تقرر أن ليونيل ميسي يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن، سيتم تحديد مدى جاهزية اللاعب من خلال الفحوصات الدورية والتقدم في تعافيه".



وعلى الجانب الآخر، كشف تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي، في تصريحات صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المرجح أن يغيب عن المباراتين المقبلتين على الأقل.

وتعرض ميسي للإصابة خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام كولومبيا، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس كوبا أمريكا 2024.



ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز على نظيره الكولومبي بهدف نظيف.

ولم يسافر ميسي رفقة زملائه إلى الأرجنتين، من أجل الاحتفال بلقب كوبا أمريكا، فقد بقى في الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى ناديه وإجراء الفحوص الطبية.