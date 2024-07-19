برينتفورد يحدد سعر بيع ايفان توناي

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة ذي صن الانجليزية ان نادي برينتفورد الانجليزي قام بتخفيض مطالبه المالية لبيع مهاجمه الدولي الانجليزي ايفان توناي خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وكان نادي برينتفورد قد وضع مقابلا ماديا يتراوح من 50 الى 60 مليون جنية استرليني لبيع ايفان توناي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الا ان صحيفة ذي صن اكدت ان تراجع عدة اندية عن التعاقد مع ايفان توناي ربما يدفع برينتفورد الى تخفيض مطالبه المادية الى اقل من 50 مليون جنية استرليني .

واشارت الصحيفة الانجليزية ان تشيلسي ومانشيستر يونايتد وارسنال تراجعوا عن التفاوض مع برينتفورد لضم ايفان توناي حيث تعاقد مانشيستر يونايتد مع المهاجم الهولندي جوشوا زيركيزي بينما اعتبرت ادارة تشيلسي ان المهاجم الاسمر كبيرا في السن بعض الشىء عن خططهم لخفض معدل الاعمار بالفريق بينما الغى ارسنال خطط التعاقد مع مهاجمين هذا الصيف .

واضافت ذي صن : خروج الانديىة الثلاثة من حسابات التعاقد مع ايفان توناي جعل ناديي توتنهام هوتسبير و ويستهام يونايتد هما الاقرب لضم توناي خلال الفترة القادمة لكن السعر المناسب لهما لن يتجاوز 40 مليون جنية استرليني .

يذكر ان ايفان توناي سبق له التورط في قضية المراهنات على نتائج المباريات وتم ايقافه لثمانية اشهر لكنه عاد في الموسم الماضي وكان احد هدافي الدوري الانجليزي وشارك مع منتخب أنجلترا في بطولة يورو 2024 .