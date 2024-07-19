رافينيا على أعتاب الدوري الانجليزي في الميركاتو الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت العديد من التقارير الصحفية بأن هناك صراع انجليزي على ضم رافينيا مهاجم برشلونة هذا الصيف.

وأوضحت التقارير بأن اللاعب يرغب في العودة للدوري الانجليزي في حال رحيله عن برشلونة حيث تراقب أندية نيوكاسل وتشيلسي وآرسنال موقف رافينيا.

وافادت التقارير بأن برشلونة لا يمانع رحيل اللاعب بشرط الحصول على ٥٠ مليون جنيه إسترليني.

وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة السبورت أن نادي برشلونة تجاهل دي يونغ في تقديم الأطقم الجديدة و قميص الفريق الأول.

وشاركوا العديد من اللاعبين في تقديم الأطقم ولكن الغريب أن دي يونغ أحد أبرز اللاعبين الذي يُمثلون شركة نايكي بالفريق لم يظهر في الإعلان دون معرفة السبب.

هناك لاعبين آخرين أيضا من نايكي لم يظهروا مثل روبيرتو وكانسيلو ولكن بسبب انتهاء عقديهما.