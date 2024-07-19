ساينز يتصدر التجارب الحرة الاولى لجائزة المجر الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الاسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري في تصدر التجارب الحرة الاولى لسباق جائزة المجر الكبرى متقدما على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول .

وسجل كارلوس ساينز 1.18.713دقيقة مستخدما الاطارات الناعمة وبفارق ربع ثانية عن ماكس فيرستابين .

بداية التجارب كانت من خلال البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الذي سجل 1.20.980 دقيقة على الاطارات المتوسطة الا ان فيرستابين نجح في كسر هذا الرقم بحوالي ثلث ثانية ليتقدم الى المركز الاول بالاطارات الناعمة .

سائق فيراري شارل ليكلير نجح في الحصول على المركز الثالث في التجارب الحرة بفارق 0.007 عن فيرستابين .

وهذا هو ترتيب السائقين العشر الاوائل في التجارب الحرة الاولى لجائزة المجر الكبرى :

الاول : كارلوس ساينز ( فيراري )

الثاني : ماكس فيرستابين ( ريد بول رايسنج )

الثالث : شارل ليكلير ( فيراري )

الرابع : جورج راسل ( مرسيدس )

الخامس : جون جوانيو ( صاوبر )

السادس : لاندو نوريس ( مكلارين )

السابع : اوسكار بياستري ( مكلارين )

الثامن : يوكي تسونودا ( ريد بول )

التاسع : لانس استرول ( أستون مارتن )

العاشر : لويس هاميلتون ( مرسيدس )