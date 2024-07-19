تعرف على تفاصيل مفاوضات ريال مدريد مع إيمريك لابورت

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع مدافع فريق النصر السعودي بعد خسارته صفقة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت الصحافة الإنجليزية، إن مانشستر يونايتد قد تفوق على ريال مدريد في سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي ليني يورو من نادي ليل.

ودفع مانشستر يونايتد 50 مليون يورو للظفر بخدمات يورو، رغم أن التقارير الأولية شددت على أن ريال مدريد هو الوجهة التي اختارها اللاعب.



ومن جانبها، كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن ريال مدريد حول أنظاره صوب إيمريك لابورت مدافع النصر لتعويض فشل صفقة يورو.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع مدافع قوي بدنيًا صغير في السن ليدعم الألماني أنطونيو روديغير والبرازيلي إيدير ميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا في الخط الخلفي.

ويأتي ذلك في أعقاب رحيل المخضرم ناتشو فيرنانديز ورافا مارين ما سيترك فراغا في الخط الخلفي للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.