دي ليخت خارج حسابات مانشيستر يونايتد لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الميرور الانجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي اخرج الهولندي ماتياس دي ليخت من حساباته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع الفرنسي الشاب ليني يورو قادما من نادي ليل الفرنسي .

وكان مانشيستر يونايتد قد ابدى اهتمامه بضم ماتياس دي ليخت من نادي بايرن ميونخ الا ان مبالغة بايرن ميونخ في المقابل المادي دفعت مانشيستر يونايتد الى الدخول في سباق محموم لضم الفرنسي ليني يورو من نادي ليل الفرنسي وبالفعل نجح في ضمه متفوقا على نادي ريال مدريد الاسباني .

وقالت صحيفة الميرور : نادي مانشيستر يونايتد لن يدخل في مفاوضات لضم ماتياس دي ليخت من بايرن ميونخ الا في حالة بيع احد مدافعيه خلال الفترة القادمة خاصة وان الهولندي ايريك تين هاج يرى ان قائمة المدافعين اكتملت بضم الفرنسي ليني يورو .

واضافت الميرور : في ظل الميزانية المحددة من جانب ادارة مانشيستر يونايتد للانتقالات الصيفية الحالية فأن ماتياس دي ليخت سيكون بعيدا عن اهتمامات مانشيستر يونايتد .

يذكر ان الفرنسي رافائييل فاران يعد احد الاعبين المرشحين للرحيل عن نادي مانشيستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث يرغب نادي فنربخشة التركي الذي يقوده المدير الفني البرتغالي جوزية مورينيو في ضمه الى جانب عدد من اندية الدوري السعودي