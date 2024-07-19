ما قدمه سلمان الفرج مع الهلال السعودي.. الأرقام تُجيب

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى سلمان الفرج نجم الهلال السعودي عرضًا أخر من نادي أهلى جدة، لكن الحديث بشأن هذا العرض لم يستمر طويلًا في ظل الخلاف بين الطرفين حول القيمة المالية الخاصة بعقد اللاعب.

وعلى الجانب الآخر، يرغب نادي القادسية في التعاقد مع سلمان الفرج خلال الموسم الجديد، في ظل سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بشكل قوي.

وتمكن سلمان الفرج لاعب الهلال من الحصول على 8 ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين ، بجانب 5 ألقاب في بطولة كأس الملك؛ بالإضافة إلى 3 بطولات في السوبر السعودي، ومثلهم في كأس ولي العهد.



وحصل اللاعب على بطولة دوري أبطال آسيا مع الهلال في مناسبتين مختلفتين، الأولى موسم (2018-2019)، والمرة الثانية في موسم (2020-2021).

خاض سلمان الفرج، مع نادي الهلال في جميع المسابقات 387 مباراة، بعدد 28984 دقيقة لعب، حيث سجل 25 هدفًا وساهم في صناعة 39 هدفًا.