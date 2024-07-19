تعرف على تردد القنوات المجانية الناقلة لـ أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا مع انطلاق الحدث الأكبر بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس عاصمة فرنسا المقرر لها 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

وتشهد أولمبياد باريس حضور مصر بأكبر بعثة في تاريخها، بمشاركة 148 لاعبا في 24 لعبة أولمبية، من بينها 3 ألعاب جماعية أبرزها، كرة القدم واليد والطائرة.

تردد القنوات المجانية الناقلة لـ أولمبايد باريس 2024

وات بي ان سبورت اكسترا beiN SPORTS XTRA الاول والثانية والثالثة ستكون متاحا مجاناً (فك التشفير) لنقل الالعاب الأولمبيّة باريس 2024

beiN SPORTS XTRA 1

التردد : 11054 أفقي 27500 نايلسات

beiN SPORTS XTRA 2

beiN SPORTS XTRA 3

التردد : 12604 أفقي 27500 نايل سات