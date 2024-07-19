طرح تذاكر نهائي كأس السوبر السعودي قبل تحديد أطراف المواجهة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة نهائي بطولة كأس السوبر السعودي النسخة الحالية قبل تحديد أطراف المواجهة.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الجاري على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.

بينما سيلتقي النصر مع التعاون يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها، في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي على نفس الملعب يوم السبت الموافق 17 أغسطس في تمام الساعة 7:15 مساءً، بين الفريقين المتاهلين من مواجهتي نصف النهائي.