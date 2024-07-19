تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الألومنيوم في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الألومنيوم في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في الدور الـ32 من بطولة كأس مصر.



تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع : عمر كمال ورامي ربيعة وياسر ابرهيم ومحمد هاني

الوسط: افشة - كريم نيدفيد - مروان عطية

الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - كهربا

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمراجعة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران والتدريبات التخصصية التي أشرف ‏عليها الجهاز الفني.‏

واكتفى أحمد عبد القادر لاعب الفريق بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.‏



موعد مباراة الأهلي والألومنيوم

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، فريق الألومنيوم فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والألومنيوم فى كأس مصر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والألومنيوم فى كأس مصر، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.