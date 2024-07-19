الزمالك يطيح بـ 5 نجوم في الصيف

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب سيطيح بـ 5 لاعبين من الفريق الكروي الأول خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونجح فريق الزمالك في التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024-2025، بعد الفوز على نظيره بروكسي بخماسية مقابل هدفين.

وأكدت التقارير، أن مسئوولي القلعة البيضاء استقروا على رحيل الخماسي، البنيني سامسون أكنيولا وناصر منسي ومحمد أشرف روقا وسيف جعفر وابراهيما نداي.

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ويستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره الداخلية يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري، على ملعب استاد السلام.

وستقام مباراة الفريقين يوم الإثنين 22 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 45 نقطة من خوض 27 مباراة، ويتبقى له 4 مؤجلات.