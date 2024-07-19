النصر يحسم مستقبل الثنائي المحترف

حسم نادي النصر السعودي، موقفه من رحيل ثنائي الفريق المحترف، المدافع الإسباني إيميريك لابورت والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، بعد الأنباء التي ربطتهما بالرحيل هذا الصيف.

وتسعى إدارة النادي السعودي للتعاقد مع محترفين أجانب جدد، مع التخلص من بعض الأسماء، بهدف المنافسة على جميع الألقاب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ”، فإن اللجنة الفنية بنادي “العالمي”، قررت الإبقاء على الإسباني إيمريك لابورت، مع ضم قلب دفاع أجنبي جديد يلعب بجانبه.

وأوضحت الصحيفة أن النصر قرر الاستمرار بنفس العناصر الأجنبية خلال الموسم المقبل، باستثناء الظهير الأيسر أليكس تيليس حال التعاقد مع ظهير أيسر محلي في الصيف الجاري بدلا منه.

اقرأ أيضًا: ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم النصر السعودي

وكان النصر قد عانى دفاعيا خلال الموسم الماضي، واستقبل الكثير من الأهداف السهلة، وخاصة من العمق والأطراف.

جدير بالذكر أن النصر فشل في تحقيق أي لقب محلي أو قاري بالموسم الماضي، واكتفى بحصد البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه.