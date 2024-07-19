تين هاج يكشف كواليس صدامه مع إدارة مانشستر يونايتد

تحدث المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن النقاش الصدامي الذي حدث بينه وبين الإدارة الجديدة لناديه منتصف الصيف الجاري.

وقال المدرب الهولندي لصحيفة “إيه دي” الهولندية قائلا: “نعم انقطعت الاتصالات بيننا بعد نهائي الكأس لكنني كنت أستمتع بالإجازة وتركت الأمور تحدث”.

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وأضاف تين هاج، خلال تصريحاته: “بالطبع هذا موقف غريب لكنني لم أشعر بالذعر”.

وتابع: “أجرينا محادثة جيدة وصادقة ولكن أيضا تصادمية حول عدة مواضيع، كما ينبغي أن يحدث في الأندية ذات المستوى العالي”.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أبرم صفقتين هذا الصيف بالتعاقد مع الهولندي حتى يونيو 2029، والمدافع الشاب ليني يورو، لمدة خمس سنوات.