7 نجوم على رادار الاهلي لتدعيم صفوفه

تسعى إدارة النادي الاهلي، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

ووضعت إدارة الشياطين الحمر، 7 نجوم للتعاقد معهم في صيف 2024 بعد ضم يوسف أيمن، الذي انضم للمارد الأحمر بشكل رسمي من لاعب الدحيل لمدة عام على سبيل الإعارة.

ويتصدر قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي الثلاثي، الكونغولي سيلفر جانفولا، لاعب فريق يانج بويز السويسري، وزميله بالفريق إيليا ميشاك، لاعب مازيمبي الأسبق، وجوناثان أوكيتا لاعب فريق زيورخ، وتيبوهو موكوينا لاعب وسط صن داونز الجنوب إفريقي، ويحيى عطية الله، لاعب رستوف الروسي، ومحمد إسماعيل ومصطفى العش، لاعبا زد.

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وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الألومنيوم مساء غدًا الجمعة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس ‏مصر‎.‎

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.