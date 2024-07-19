بعد الرحيل عن الأهلي.. شروق فؤاد ترد عبر "الخليج 365" بشأن انتقالها إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن توقيع لاعبة كرة الطائرة بالنادي الأهلي، شروق فؤاد، مع نادي الزمالك.

وأثارت تلك الأنباء الجدل داخل نادي الأهلي، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونفت شروق في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" توقيعها لنادي الزمالك أو حتى التفاوض للانتقال إليه.

وقالت: "كل ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عن تعاقدي مع الزمالك غير صحيح، ولن أتفاوض حتى".

الجدير بالذكر أن شروق فؤاد بدأت رحلتها المهنية مع النادي الأهلي في المرحلة الابتدائية، وحصد أكثر من 17 لقبا مع المارد الأحمر.

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