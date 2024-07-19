محمود بنزيمة يقود تشكيل الألومنيوم لمواجهة الأهلي في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلن الجهاز الفني لنادي الألومنيوم بقيادة المدير الفني هشام عبد المنعم، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي بدور الـ32 من كأس مصر.
وجاء تشكيل الألومنيوم كالتالي:
حراسة المرمى: محمود صلاح.
خط الدفاع: إيهاب فؤاد - حمادة المعناوي - يوسف مبروك - محمد حجي.
خط الوسط: محمد حفظي - حسام حسن - محمد خطاب.
خط الهجوم: محمود أبو السعود بنزيمة - فوزي شعبان - عبد الله دومنيك.
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