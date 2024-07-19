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محمود بنزيمة يقود تشكيل الألومنيوم لمواجهة الأهلي في كأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي الألومنيوم بقيادة المدير الفني هشام عبد المنعم، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي بدور الـ32 من كأس مصر.

وجاء تشكيل الألومنيوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود صلاح.

خط الدفاع: إيهاب فؤاد - حمادة المعناوي - يوسف مبروك - محمد حجي.

خط الوسط: محمد حفظي - حسام حسن - محمد خطاب.

خط الهجوم: محمود أبو السعود بنزيمة - فوزي شعبان - عبد الله دومنيك.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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