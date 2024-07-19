محمود بنزيمة يقود تشكيل الألومنيوم لمواجهة الأهلي في كأس مصر

زلزال في الجزيرة.. نجمة طائرة الأهلي ترد عبر "الخليج 365" بشأن انتقالها إلى الزمالك

أعلن الجهاز الفني لنادي الألومنيوم بقيادة المدير الفني هشام عبد المنعم، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي بدور الـ32 من كأس مصر.

مروان الهواري

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