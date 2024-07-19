رحلت عن نادي الطفولة.. 30 صورة ترصد رحلة شروق فؤاد مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد مصدر لموقع "الخليج 365" موافقة النادي الأهلي على رحيل، شروق فؤاد، عن فريق طائرة السيدات.

وتعد شروق فؤاد قائدة فريق طائرة النادي الأهلي، وحصلت على العديد من البطولات المحلية والأفريقية خلال.

وبدأت شروق مسيرتها الرياضية وهي في مرحلة الابتدائية بالنادي الأهلي وتدرجت في المراحل العمرية داخل النادي حتى وصلت إلى الفريق الأول.

وحققت شروق مع النادى الأهلى أكثر من 20 بطولة ما بين محلية وأفريقية وعربية ودولية كما حصلت على العديد من الجوائز والألقاب من بينها أفضل صانعة ألعاب في بطولة أفريقيا للأندية عامى 2016 و2019 وتوجت بجائزة أفضل لاعبة صانع ألعاب في البطولة العربية وفى أفريقيا عام 2015.

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